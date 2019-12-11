ТНТ вырезал шутку про Путина в сериале «Слуга народа» с Зеленским
Российский телеканал ТНТ удалил шутку про президента РФ Владимира Путина из сериала «Слуга народа», где в главной роли играет украинский президент Владимир Зеленский. Это заметили в русской службе BBC.
По информации BBC, была вырезана сцена из первой серии, где герой Зеленского учитель истории Василий Голобородько, которого избрали президентом, приходит выбирать дорогие часы. Помощник героя, рассказывая ему о всевозможных вариантах, обращает внимание на швейцарские часы Hublot и говорит, что «хубло» носит Путин. Герой Зеленского, удивляясь, произносит «Путин — «хубло»?
Как отметили в BBC, именно эта сцена не была показана в ходе премьеры сериала на ТНТ, которая состоялась 11 декабря.
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