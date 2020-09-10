Песков рассказал, откуда Путин узнаёт новости
Владимир Путин обладает «всей палитрой информации» и получает её, в том числе, из СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что глава государства предпочитает печатные версии газет.
При этом официальный представитель Кремля добавил, что средства массовой информации работают настолько быстро, что «по некоторым событиям они опережают информацию, поступающую главе государства по линии разных ведомств», пишет RT.
«Любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать», — отметил Песков.
Он добавил, что Владимир Путин смотрит электронные и бумажные версии газет, а также читает журналы.
Между тем, ранее Дмитрий Песков заявил, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате в этом году не состоится. Однако пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что её элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента России в декабре.
Кроме того, говоря о причинах отмены «Прямой линии», официальный представитель Кремля заявил, что глава государства «в последние несколько месяцев в ходе своих интерактивных встреч фактически проводит прямую линию», пишет Ura.ru.
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