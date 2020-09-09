Коронавирус «съел» «прямую линию» Путина. Подробности

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным в традиционном формате не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и так проводит «прямую линию» в последние несколько месяцев в силу сложившихся условий, поэтому отдельное мероприятие в этом формате «было бы излишним». Однако, как отметил Песков, «некоторые элементы» прямой линии будут включены в большую ежегодную пресс-конференцию президента в декабре.

Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН высказал мнение, что дело в эпидемии коронавируса.

«Владимир Путин не хочет, чтобы были серьезные к нему претензии по поводу того, что он подвергает людей риску из-за эпидемии коронавируса. Там собираются люди, обычно бывает до 40 точек, где собирается какое-то количество людей, от десяти до двухсот. Если проводить прямую линию, то придется ломать формат. Это будет новый формат, это не так легко», - пояснил Марков.