Коронавирус «съел» «прямую линию» Путина. Подробности
Руководитель Института политических исследований в эфире НСН назвал основную причину отмены главного формата общения президента России с народом в этом году.
В этом году прямая линия с Владимиром Путиным в традиционном формате не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и так проводит «прямую линию» в последние несколько месяцев в силу сложившихся условий, поэтому отдельное мероприятие в этом формате «было бы излишним». Однако, как отметил Песков, «некоторые элементы» прямой линии будут включены в большую ежегодную пресс-конференцию президента в декабре.
Руководитель Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН высказал мнение, что дело в эпидемии коронавируса.
«Владимир Путин не хочет, чтобы были серьезные к нему претензии по поводу того, что он подвергает людей риску из-за эпидемии коронавируса. Там собираются люди, обычно бывает до 40 точек, где собирается какое-то количество людей, от десяти до двухсот. Если проводить прямую линию, то придется ломать формат. Это будет новый формат, это не так легко», - пояснил Марков.
Между тем, россиянам прямая линия Путина нужна, считает политолог.
«Абсолютно нужна. Она нужна каждый год. Это очень удобный формат, он отвечает на один из самых главных запросов населения. Запрос на то, чтобы понимать, что делает власть. Запрос на то, чтобы высказать власти свои пожелания, требования, чем довольны, чем недовольны», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, в этом году блок тем остается прежним: уровень жизни, социальные проекты, образование, здравоохранение. Но к ним бы добавился комплекс вопросов, связанных с эпидемией.
По-другому будет организована в этом году и традиционная пресс-конференция президента, уверен Марков.
«Я не ожидаю ее такой же, как обычно. Там собиралось до тысячи журналистов, из-за коронавируса это тоже вряд ли будет возможно. Пресс-конференция идет по повестке дня. В этом году это коронавирус, социально-экономическая ситуация, вопросы по отношениям с Западом, США, Украина, сейчас Белоруссия. Но в последние годы пресс-конференция стала хуже, потому что прозападная антипутинская оппозиция перетаскивает ее на свою повестку дня. Звучат вопросы по ее повестке. Именно их представителям гипертрофированное внимание. Опасаюсь, что и в этом году эта тенденция будет отмечена. Мне кажется, это связано с тем, что часть администрации президента слишком много читает либеральные информационные источники. Они кажутся более объективными, более правдивыми, и в администрации путают оппозиционную антипутинскую повестку дня с реальной антипутинской повесткой дня. Слишком много людей в администрации скрытно являются противниками Путина», - заключил эксперт.
Ранее Путин посетовал, что государство при решении проблем граждан зачастую ведет себя как «бездушная машина».
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