Песков рассказал, от чего отказался из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему пришлось отказаться от рукопожатий для приветствия на фоне коронавируса. Об этом он рассказал ф эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Песков рассказал, что отказ от привычного жеста приветствия дался нелегко.

Губерниев отметил необходимость соблюдения социальной дистанции во время прогулок

«Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать», - приводит слова пресс-секретарь президента ТАСС.

Ранее НСН писала, что телеведущий Дмитрий Губерниев намерен пользоваться маской и перчатками в течение нескольких месяцев после снятия режима ограничений.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПесковДмитрий Песков
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