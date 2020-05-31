Песков рассказал, от чего отказался из-за коронавируса

«Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать», - приводит слова пресс-секретарь президента ТАСС.

Ранее НСН писала, что телеведущий Дмитрий Губерниев намерен пользоваться маской и перчатками в течение нескольких месяцев после снятия режима ограничений.

