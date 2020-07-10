Песков рассказал об отошении Путина к гомофобии

В Кремле считают перегибами гомофобские заявления, а президент РФ Владимир Путин относится к подобному нетерпимо. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя резкие высказывания на этот счет. В частности, сравнение «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой.

«Это, скорее, относится к перегибам. Вообще к перегибам Владимир Путин относится нетерпимо», - добавил официальный представитель Кремля.

Вместе с этим, как подчеркнул Песков, глава государства всегда обращает внимание на национальные устои России в целом, в некоторых национальных республиках исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться.

