Песков рассказал об отошении Путина к гомофобии

В Кремле считают перегибами гомофобские заявления, а президент РФ Владимир Путин относится к подобному нетерпимо. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя резкие высказывания на этот счет. В частности, сравнение «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой.

«Это, скорее, относится к перегибам. Вообще к перегибам Владимир Путин относится нетерпимо», - добавил официальный представитель Кремля.

Вместе с этим, как подчеркнул Песков, глава государства всегда обращает внимание на национальные устои России в целом, в некоторых национальных республиках исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться.

Производитель мороженого «Радуга» опроверг пропаганду ЛГБТ-движения

Между тем, ранее председатель Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась Владимиру Путину на то, что мороженое с названием «Радуга» несет пропаганду ЛГБТ-движения. Она заявила, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к его флагу. В ответ на это российский лидер предложил организовать «неагрессивный» общественный контроль за возможной ЛГБТ-пропагандой, подчеркивает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЛГБТВладимир ПутинДмитрий Песков
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