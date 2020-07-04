Производитель мороженого «Радуга» опроверг пропаганду ЛГБТ-движения
Дизайн упаковки и само мороженое «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента группы компаний «Чистая линия» Армена Бениаминова.
«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — отметил Бениаминов.
Глава группы компаний «Чистая линия» также обратил внимание, что в составе мороженого только четыре цвета, а на флаге ЛГБТ-движения – семь, пишет Газета.ru.
Бениаминов заявил, что компания продолжит выпуск мороженого «Радуга».
Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин предло;ил организовать «неагрессивный» общественный контроль за возможной ЛГБТ-пропагандой. Таким образом глава государства отреагировал на жалобу представителя Союза женщин России Екатерины Лаховой – она усмотрела такую пропаганду в рекламе мороженого «Радуга».
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