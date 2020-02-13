Песков рассказал об огромном уважении Путина к украинцам

В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что предыдущие президенты Украины не услышали слов Путина о его симпатии к украинцам.

Песков также прокомментировал данные последнего исследования, согласному которому отношение украинцев к России и россиян к Украине ухудшилось. Представитель Кремля усомнился в достоверности исследования, однако отметил, что в последние несколько лет русофобия на Украине возведена «в ранг внутренней государственной политики».

Пресс-секретарь президента добавил, что пик русофобии на Украине пришелся на время президентства Петра Порошенко, сообщает RT.

