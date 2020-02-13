Песков рассказал об огромном уважении Путина к украинцам

13 февраля 202013:18

Президент РФ Владимир Путин относится к украинскому народу с огромным уважением. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметивший, что глава государства не раз говорил об этом.

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В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что предыдущие президенты Украины не услышали слов Путина о его симпатии к украинцам.

Песков также прокомментировал данные последнего исследования, согласному которому отношение украинцев к России и россиян к Украине ухудшилось. Представитель Кремля усомнился в достоверности исследования, однако отметил, что в последние несколько лет русофобия на Украине возведена «в ранг внутренней государственной политики».

Пресс-секретарь президента добавил, что пик русофобии на Украине пришелся на время президентства Петра Порошенко, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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