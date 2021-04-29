Песков рассказал о вероятности продления нерабочих дней после 10 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, будут ли продлены нерабочие дни после 10 мая из-за пандемии коронавируса.

«Нет, мне неизвестно об этом», - сказал Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обсуждают ли власти возможность продления нерабочих дней.