Песков рассказал о вероятности продления нерабочих дней после 10 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, будут ли продлены нерабочие дни после 10 мая из-за пандемии коронавируса.

«Нет, мне неизвестно об этом», - сказал Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обсуждают ли власти возможность продления нерабочих дней.

Кафе и рестораны Москвы в майские праздники будут работать в обычном режиме

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими четыре дня между праздничными выходными 1-3 мая и 8-10 мая. По его словам, мера связана с пандемией коронавируса и рекомендациями Роспотребнадзора.

Внезапное увеличение майских праздников в России до 10 дней с целью стабилизации эпидемиологической обстановки в стране не вдохновило работодателей, при этом медики и эксперты отнеслись к этому в целом положительно.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусРаботаДмитрий Песков
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