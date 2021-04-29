Песков рассказал о вероятности продления нерабочих дней после 10 мая
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, будут ли продлены нерабочие дни после 10 мая из-за пандемии коронавируса.
«Нет, мне неизвестно об этом», - сказал Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обсуждают ли власти возможность продления нерабочих дней.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими четыре дня между праздничными выходными 1-3 мая и 8-10 мая. По его словам, мера связана с пандемией коронавируса и рекомендациями Роспотребнадзора.
Внезапное увеличение майских праздников в России до 10 дней с целью стабилизации эпидемиологической обстановки в стране не вдохновило работодателей, при этом медики и эксперты отнеслись к этому в целом положительно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- СМИ: Американцы массово скупают оружие после слов Байдена
- Половина российских компаний будет работать в майские выходные
- Названа причина отсутствия антител после прививки от COVID-19
- Песков рассказал о вероятности продления нерабочих дней после 10 мая
- Блогер, устроивший стрельбу в кальянной Петербурга, будет депортирован
- Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана признали законным
- Глава ФНРП призвал предоставить всем работникам право на бесплатное переобучение
- Россиян предупредили о мошенниках, продающих билеты на «Сапсан»
- Медведев заявил, что четырёхдневная рабочая неделя позволит избежать безработицы
- Вильфанд не исключил снегопад в Москве в мае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru