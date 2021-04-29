Кафе и рестораны Москвы в майские праздники будут работать в обычном режиме

Многие из кафе и ресторанов готовятся к наплыву посетителей в торговых центрах и на летних верандах. В связи с этим Немерюк призвал к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антиэпидемических мер, передает ТАСС.

Немерюк также сообщил, что ярмарки выходного дня будут работать только в выходные дни - 1-3 и 8-10 мая.

Между тем, в Минздраве сообщили о подготовке новых рекомендаций по коронавирусу, передает RT.







