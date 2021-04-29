Кафе и рестораны Москвы в майские праздники будут работать в обычном режиме
В Москве не планируется вводить ограничения на работу общепита и торговли в праздничные выходные с 1 по 10 мая. По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, предприятия общепита сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни.
Многие из кафе и ресторанов готовятся к наплыву посетителей в торговых центрах и на летних верандах. В связи с этим Немерюк призвал к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антиэпидемических мер, передает ТАСС.
Немерюк также сообщил, что ярмарки выходного дня будут работать только в выходные дни - 1-3 и 8-10 мая.
Между тем, в Минздраве сообщили о подготовке новых рекомендаций по коронавирусу, передает RT.
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