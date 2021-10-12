Песков рассказал о ревакцинации Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не проходил ревакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время у главы государства сохраняется высокий титр антител, а в дальнейшем он намерен следовать рекомендациям врачей.

Представитель Кремля отметил, что многие публичные встречи российского лидера проходят в онлайн-формате, однако есть у очные контакты, например, беседы с премьер-министрами Армении и Израиля.

Ранее Путин во время прямой линии заявил, что привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», сообщает RT.

