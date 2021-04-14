Песков рассказал о проведении «Бессмертного полка» в 2021 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат и сроки проведения акции «Бессмертный полк» в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ТАСС.

«Окончательные параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка», - сказал представитель Кремля.

Из-за панедмии коронавируса шествие «Бессмертного полка» в 2020 году сначала перенесли с 9 мая на 26 июля, однако позже вовсе отменили, сообщает RT.

Президент России Владимир Путин заявил, что подобные мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей, поэтому шествие «Бессмертного полка» состоится в 2021 году.