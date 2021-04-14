Песков рассказал о проведении «Бессмертного полка» в 2021 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат и сроки проведения акции «Бессмертный полк» в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ТАСС.
«Окончательные параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка», - сказал представитель Кремля.
Из-за панедмии коронавируса шествие «Бессмертного полка» в 2020 году сначала перенесли с 9 мая на 26 июля, однако позже вовсе отменили, сообщает RT.
Президент России Владимир Путин заявил, что подобные мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей, поэтому шествие «Бессмертного полка» состоится в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Путин сделал вторую прививку от коронавируса
- Зеленскому пригрозили импичментом из-за гражданства
- Российским туристам предложили обменять отдых в Турции на путешествие по России
- Жириновский заявил о грядущей смене лидера в КПРФ
- Песков рассказал о проведении «Бессмертного полка» в 2021 году
- Мэрия Москвы начнет снимать ограничения на въезд мигрантов
- В Крыму вырос уровень заболеваемости COVID-19
- СМИ: Turkish Airlines вернёт туристам из России деньги за билеты
- «Полукатастрофа». Экс-глава ЦБ назвал главные опасности отключения SWIFT для россиян
- Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru