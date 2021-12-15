В Крмеле допустили возможность встречи Путина с Байденом до конца 2021 года

Новые переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться в течение декабря 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что переговоры Путина и Байдена действительно могут состояться, но подчеркнул, что «конкретных договоренностей нет».

Байден намерен провести вторые переговоры с Путиным

Ранее президент США Джо Байден выразил желание провести личную встречу с президентом России Владимиро Путиным. Американский лидер заявил, что будущие переговоры могут оказаться продолжительными.

Седьмого декабря Путин и Байден провели видеопереговоры по закрытому каналу связи. Лидеры больше двух часов обсуждали вопросы международной политики. В частности, Байден предупредил Путина о введении серьезных санкций против России в случае эскалации конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, напонил про неисполнение Киевом Минских договорённостей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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