В Крмеле допустили возможность встречи Путина с Байденом до конца 2021 года

Новые переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться в течение декабря 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что переговоры Путина и Байдена действительно могут состояться, но подчеркнул, что «конкретных договоренностей нет».