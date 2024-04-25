Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

По его словам, у российского лидера «рабочие праздники».

«В любом случае это будет рабочими днями для него... у него праздников не будет», - заключил представитель Кремля.

Согласно утверждённому правительством производственному календарю, в связи с майскими праздниками россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».