Песков рассказал о графике Путина на майские праздники
25 апреля 202413:29
Президент РФ Владимир Путин на майских праздниках будет работать. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, у российского лидера «рабочие праздники».
«В любом случае это будет рабочими днями для него... у него праздников не будет», - заключил представитель Кремля.
Согласно утверждённому правительством производственному календарю, в связи с майскими праздниками россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru