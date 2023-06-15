Песков рассказал о будущем выступлении Путина на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» заявил, что Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме с достаточно большой речью.
По его словам, в настоящее время можно спрогнозировать «весьма и весьма объёмное выступление главы государства».
«Можно ожидать, конечно же, оценку нашей экономики за истекший год... И, наверное, президент очертит основные перспективы», - заключил представитель Кремля.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все участники и персонал ПМЭФ в обязательном порядке пройдут ПЦР-тест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru