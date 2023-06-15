Песков рассказал о будущем выступлении Путина на ПМЭФ

По его словам, в настоящее время можно спрогнозировать «весьма и весьма объёмное выступление главы государства».

«Можно ожидать, конечно же, оценку нашей экономики за истекший год... И, наверное, президент очертит основные перспективы», - заключил представитель Кремля.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все участники и персонал ПМЭФ в обязательном порядке пройдут ПЦР-тест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».