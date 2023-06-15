Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ

Сийярто подчеркнул, что представители Венгрии отправятся на ПМЭФ уже в седьмой раз.

«Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом», — отметил министр.

Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится до 17 июня. В ПМЭФ примут участие представители 130 государств, пишет Ura.ru. Ожидается, что на пленарном заседании форума 16 июня выступит президент РФ Владимир Путин, отмечает RT.

