Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибудет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом глава МИД республики написал в соцсетях.

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Сийярто подчеркнул, что представители Венгрии отправятся на ПМЭФ уже в седьмой раз.

«Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом», — отметил министр.

Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится до 17 июня. В ПМЭФ примут участие представители 130 государств, пишет Ura.ru. Ожидается, что на пленарном заседании форума 16 июня выступит президент РФ Владимир Путин, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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