Песков рассказал, когда пройдёт следующая «Прямая линия» с Путиным

5 ноября 201914:17

В Кремле назвали сроки проведения очередной «Прямой линии» с Владимиром Путным. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, она «состоится в следующем году». Говоря о сроках обращения президента к Федеральному Собранию, представитель Кремля отметил, что конкретные сроки пока не определены.

«До конца года может и не быть, может быть в начале следующего», — отметил Песков.

Последняя «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. За время трансляции президент России ответил на 81 вопрос — тогда программа состоялась в 17-й раз. С посланием Федеральному собранию Путин выступил 20 февраля. В его рамках лава государства оценил текущее положение дел в стране, а также сформулировал основные задачи на будущее, напоминает РИА ФАН.

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Кстати, ранее НСН писала, что Владимир Путин заявил, что будет благодарен, если активисты Общероссийского народного фронта изучат все обращения от граждан, которые поступят в ходе «Прямой линии» с главой государства.

Соответствующее заявление президент РФ сделал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области. По словам Путина, на линию поступают миллионы обращений россиян, которые администрация и правительство не в состоянии обработать.

Путин также посетовал, что государство при решении проблем граждан зачастую ведет себя как «бездушная машина».


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ФОТО: mtdata.ru
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