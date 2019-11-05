Песков рассказал, когда пройдёт следующая «Прямая линия» с Путиным
В Кремле назвали сроки проведения очередной «Прямой линии» с Владимиром Путным. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, она «состоится в следующем году». Говоря о сроках обращения президента к Федеральному Собранию, представитель Кремля отметил, что конкретные сроки пока не определены.
«До конца года может и не быть, может быть в начале следующего», — отметил Песков.
Последняя «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. За время трансляции президент России ответил на 81 вопрос — тогда программа состоялась в 17-й раз. С посланием Федеральному собранию Путин выступил 20 февраля. В его рамках лава государства оценил текущее положение дел в стране, а также сформулировал основные задачи на будущее, напоминает РИА ФАН.
Кстати, ранее НСН писала, что Владимир Путин заявил, что будет благодарен, если активисты Общероссийского народного фронта изучат все обращения от граждан, которые поступят в ходе «Прямой линии» с главой государства.
Соответствующее заявление президент РФ сделал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области. По словам Путина, на линию поступают миллионы обращений россиян, которые администрация и правительство не в состоянии обработать.
Путин также посетовал, что государство при решении проблем граждан зачастую ведет себя как «бездушная машина».
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