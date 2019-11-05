Песков рассказал, когда пройдёт следующая «Прямая линия» с Путиным

В Кремле назвали сроки проведения очередной «Прямой линии» с Владимиром Путным. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, она «состоится в следующем году». Говоря о сроках обращения президента к Федеральному Собранию, представитель Кремля отметил, что конкретные сроки пока не определены.

«До конца года может и не быть, может быть в начале следующего», — отметил Песков.

Последняя «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. За время трансляции президент России ответил на 81 вопрос — тогда программа состоялась в 17-й раз. С посланием Федеральному собранию Путин выступил 20 февраля. В его рамках лава государства оценил текущее положение дел в стране, а также сформулировал основные задачи на будущее, напоминает РИА ФАН.