Песков рассказал, когда пройдёт прямая линия с Путиным

По его словам, провести мероприятие в начале лета не позволил напряжённый график главы государства, а сейчас наступил сезон отпусков, и многие россияне не смогут наблюдать за прямой линией «в том режиме, в котором бы хотелось».

«Начало сентября, первая половина сентября - начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что формат прямой линии с Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает RT.