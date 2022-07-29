Песков рассказал, когда пройдёт прямая линия с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным могут определиться в сентябре, сообщает ТАСС.
По его словам, провести мероприятие в начале лета не позволил напряжённый график главы государства, а сейчас наступил сезон отпусков, и многие россияне не смогут наблюдать за прямой линией «в том режиме, в котором бы хотелось».
«Начало сентября, первая половина сентября - начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что формат прямой линии с Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- Песков: Россия солидарна с КНР в оценке действий США по Тайваню
- Путин заявил о необходимости помочь ДНР и ЛНР в восстановлении населённых пунктов
- В Лас-Вегасе затопило крупнейшие казино
- Песков: Разговор Путина с Байденом пока не планируется
- СМИ: украинский суд отменил пожизненное заключение российскому военному
- Песков рассказал, когда пройдёт прямая линия с Путиным
- Криштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»
- В «Руспродсоюзе» опровергли продажу заводов Kraft Heinz по выпуску детского питания
- В ДНР заявили о 53 погибших в результате удара по изолятору в Еленовке
- DHL Express прекратит доставку грузов внутри России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru