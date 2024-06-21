Песков рассказал, когда новым собакам Путина дадут клички

Президент РФ Владимир Путин ещё на дал клички собакам, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Как пишет Газета.Ru, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин подарил Ким Чен Ыну «Аурус» с номером победы в Корейской войне

Отвечая на соответствующий вопрос издания, он указал, что сначала собакам следует пройти карантин.

«Им ещё предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее и тому подобное», — заключил представитель Кремля.

Ранее Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину пару собак редкой национальной северокорейской породы пхунсан, сообщает RT.

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ФОТО: ЦТАК / Рёнхап
ТЕГИ:СобакиПодаркиВладимир ПутинКим Чен Ын

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