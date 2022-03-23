Песков: Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине

До этого Песков рассказал, что все соответствующие материалы уже переданы в ведомство.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести проверку из-за выявленных фактов присутствия ряда срочников в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине.

