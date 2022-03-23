Песков: Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине
Владимиру Путину на данный момент не поступала информация от Главной военной прокуратуры о причинах нахождения срочников на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что такая работа требует времени, а его прошло мало.
До этого Песков рассказал, что все соответствующие материалы уже переданы в ведомство.
Ранее президент России Владимир Путин поручил провести проверку из-за выявленных фактов присутствия ряда срочников в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине.
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