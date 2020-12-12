Песков: Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Гафта

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», - отметил пресс-секретарь президента.

Умер народный артист Валентин Гафт

Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет от инсульта.

Прощание с артистом состоится в театре «Современник» во вторник, 15 января. Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.

С 1969 года Валентин Гафт служит в московском театре «Современник». Он также получил популярность по ярким ролям в кино, в том числе, режиссера Эльдара Рязанова. Актер - обладатель множества наград и лауреат почетных премий, автор литературных произведений.

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Фото: sovremennik.ru
ТЕГИ:СмертьСоболезнованияВладимир ПутинВалентин Гафт
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