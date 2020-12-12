Песков: Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Гафта

Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет от инсульта.

Прощание с артистом состоится в театре «Современник» во вторник, 15 января. Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.

С 1969 года Валентин Гафт служит в московском театре «Современник». Он также получил популярность по ярким ролям в кино, в том числе, режиссера Эльдара Рязанова. Актер - обладатель множества наград и лауреат почетных премий, автор литературных произведений.

