Песков: Путин традиционно посетит рождественскую службу

Как отметил представитель Кремля, Путин традиционно посещает рождественскую службу, так будет и в январе.

Ранее Путин рассказал о своих планах на Новый год. Глава государства поделился, что проведет праздник в кругу семьи и близких и «посмотрит выступление президента», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

