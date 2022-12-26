Песков: Путин традиционно посетит рождественскую службу

Президент Владимир Путин в Рождество традиционно посетит богослужение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о новогоднем обращении Путина

Как отметил представитель Кремля, Путин традиционно посещает рождественскую службу, так будет и в январе.

Ранее Путин рассказал о своих планах на Новый год. Глава государства поделился, что проведет праздник в кругу семьи и близких и «посмотрит выступление президента», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:РождествоДмитрий ПесковВладимир Путин
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