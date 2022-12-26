Песков: Путин традиционно посетит рождественскую службу
26 декабря 202212:31
Президент Владимир Путин в Рождество традиционно посетит богослужение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Путин традиционно посещает рождественскую службу, так будет и в январе.
Ранее Путин рассказал о своих планах на Новый год. Глава государства поделился, что проведет праздник в кругу семьи и близких и «посмотрит выступление президента», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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26 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru