Песков: Путин рад возвращению Винника

Президент РФ Владимир Путин рад возвращению гражданина России Александра Винника на родину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мать Винника заявила, что после возвращения в РФ он ест только геркулесовую кашу

По его словам, подобные возвращения всегда радуют, и не только президента.

«Для нас для всех... всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в США, возвращается на свою Родину», — заключил представитель Кремля.

Ранее адвокат Винника Фредерик Бело заявил, что освобождённый в США гражданин РФ прилетел в Москву, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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