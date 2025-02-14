Песков: Путин рад возвращению Винника

По его словам, подобные возвращения всегда радуют, и не только президента.

«Для нас для всех... всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в США, возвращается на свою Родину», — заключил представитель Кремля.

Ранее адвокат Винника Фредерик Бело заявил, что освобождённый в США гражданин РФ прилетел в Москву, сообщает RT.