Песков: Путин рад возвращению Винника
14 февраля 202515:20
Президент РФ Владимир Путин рад возвращению гражданина России Александра Винника на родину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, подобные возвращения всегда радуют, и не только президента.
«Для нас для всех... всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в США, возвращается на свою Родину», — заключил представитель Кремля.
Ранее адвокат Винника Фредерик Бело заявил, что освобождённый в США гражданин РФ прилетел в Москву, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru