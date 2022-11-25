Песков: Путин проведет заседание Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Он также рассказал, что глава государства во вторник, 29 ноября, примет участие в десятом Всероссийском съезде судей, который приурочен к 100-летию Верховного суда Российской Федерации, в Государственном Кремлевском дворце.
«И, как ожидается, президент выступит на этом мероприятии», — добавил Песков.
Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина и Токаева в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Решетников: IT-отрасль в России получила много льгот, но этого мало
- Meta* внесена в реестр экстремистских организаций Минюста РФ
- Девять человек уволили из «Синергии» за выдачу подложных справок
- В России вырос спрос на отечественные лимонады
- Песков: Путин проведет заседание Совета безопасности РФ
- Автомобиль взорвался возле здания администрации Мариуполя
- Крупное ДТП произошло на Третьем транспортном кольце в Москве
- Кремль анонсировал переговоры Путина и Токаева в Москве
- ГИБДД Москвы заявила о риске сбоев при записи на экзамен и регистрацию авто
- Столтенберг: НАТО не задействовано в обслуживании ПВО Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru