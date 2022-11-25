Песков: Путин проведет заседание Совета безопасности РФ

Он также рассказал, что глава государства во вторник, 29 ноября, примет участие в десятом Всероссийском съезде судей, который приурочен к 100-летию Верховного суда Российской Федерации, в Государственном Кремлевском дворце.

«И, как ожидается, президент выступит на этом мероприятии», — добавил Песков.

Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина и Токаева в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

