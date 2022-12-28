Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом в традиционном формате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратится к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, сообщает РИА Новости.
По его словам, каких-либо изменений формата из-за проведения специальной военно операции не планируется. При этом он отказался рассказать подробности, пояснив, что в Кремле «никогда не рассказывают, как и когда записывается новогоднее поздравление».
«Каждое новогоднее обращение президента, оно, конечно, несёт отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», - добавил Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию, из-за большой динамики событий, состоится в начале следующего года, сообщает RT.
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