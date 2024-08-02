Песков: Путин потребовал обменивать, а не выдавать осужденных американцев

Освободить россиян, находящихся под стражей в ряде западных стран, позволило жёсткое требование президента РФ обменивать, а не выдавать осуждённых американцев. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он также указал, что Владимир Путин лично поехал встречать освобождённых россиян, так как для них это очень важно.

«Это очень важно, это дань тем людям, которые служат своей стране. И которые после сложных испытаний, благодаря напряженной работе многих людей, получили возможность вернуться на родину», - сказал Песков.

Он также добавил, что российские службы продолжат работу по возвращению граждан РФ, находящихся в заключении за рубежом, но не стал отвечать на вопрос о том, кого именно Москва хотела бы вернуть в первую очередь.

Ранее Путин пообещал, что те из освобожденных россиян, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Зыков
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