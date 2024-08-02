Песков: Путин потребовал обменивать, а не выдавать осужденных американцев
Освободить россиян, находящихся под стражей в ряде западных стран, позволило жёсткое требование президента РФ обменивать, а не выдавать осуждённых американцев. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также указал, что Владимир Путин лично поехал встречать освобождённых россиян, так как для них это очень важно.
«Это очень важно, это дань тем людям, которые служат своей стране. И которые после сложных испытаний, благодаря напряженной работе многих людей, получили возможность вернуться на родину», - сказал Песков.
Он также добавил, что российские службы продолжат работу по возвращению граждан РФ, находящихся в заключении за рубежом, но не стал отвечать на вопрос о том, кого именно Москва хотела бы вернуть в первую очередь.
Ранее Путин пообещал, что те из освобожденных россиян, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru