Песков: Путин посетит выставку-форум «Россия», но не в день открытия

«Так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно», - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, выставка стоит того, чтобы ее посетить. Для подготовки мероприятия затрачено много сил, отметил Песков.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го на ВДНХ. В январе в рамках мероприятия пройдут «Дни регионов», передает «Радиоточка НСН».

