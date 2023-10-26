Песков: Путин посетит выставку-форум «Россия», но не в день открытия

Президент России Владимир Путин не поедет на открытие выставки-форума «Россия» в Москве, но обязательно ее посмотрит. О планах главы государства рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно», - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, выставка стоит того, чтобы ее посетить. Для подготовки мероприятия затрачено много сил, отметил Песков.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го на ВДНХ. В январе в рамках мероприятия пройдут «Дни регионов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ВыставкиДмитрий ПесковВладимир Путин

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