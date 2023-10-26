Путин поздравил коллективы МХТ со 125-летием театра

Как отметил глава государства, основанный Владимиром Немировичем-Данченко и Константином Станиславским театр во многом предопределил пути развития театрального искусства и кинематографа в стране и мире, повлиял на развитие «общественной мысли».

«Великая история ... театра насыщена яркими, незабываемыми событиями, громкими премьерами, блистательным созвездием имен выдающихся драматургов и писателей, художников, режиссёров и актёров. Своим творчеством они задали высочайшую планку мастерства, заложили традиции созидания, смелого творческого поиска и беззаветного служения сцене», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что МХТ всегда формировал у зрителей тонкий художественный вкус и пользовался их искренней любовью. Президент выразил уверенность, что коллективы театра продолжат бережно хранить наследие предшественников, приумножая славу МХТ.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин открыл Московский государственный Театр эстрады после реставрации, пишет RT.

