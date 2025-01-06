Песков: Путин посетит рождественское богослужение
Президент РФ Владимир Путин посетит рождественское богослужение в 2025 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Он добавил, что подробности будут обнародованы позже.
Ранее Священный Синод Московского патриархата заявил о невозможности проведения совместных богослужений с епископами Болгарской православной церкви, которые установили церковные отношения с представителями неканонической религиозной группы на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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