Песков: Путин не планирует тестировать новый «Москвич 3»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отрадным фактом запуск в сжатые сроки производства автомобилей «Москвич», сообщает РИА Новости.

Названа стоимость нового кроссовера «Москвич-3»

По его словам, на российском авторынке есть «определённый дефицит легковых машин» и действия для его сокращения «можно только приветствовать».

Он также добавил, что Владимир Путин не планирует тестировать новый кроссовер «Москвич 3».

«Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что «Москвич» должен стать хорошим автомобилем, который захотят купить все, в том числе и президент, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АвторынокАвтомобильВладимир ПутинДмитрий Песков
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