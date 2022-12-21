Песков: Путин не планирует тестировать новый «Москвич 3»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отрадным фактом запуск в сжатые сроки производства автомобилей «Москвич», сообщает РИА Новости.
По его словам, на российском авторынке есть «определённый дефицит легковых машин» и действия для его сокращения «можно только приветствовать».
Он также добавил, что Владимир Путин не планирует тестировать новый кроссовер «Москвич 3».
«Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что «Москвич» должен стать хорошим автомобилем, который захотят купить все, в том числе и президент, сообщает RT.
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