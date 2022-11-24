Кремль: Путин проведет встречу с матерями участников спецоперации
24 ноября 202215:57
Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет встречу с родными участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля в своем официальном Telegram-канале.
Как уточняется, глава государства встретится с матерями контрактников, добровольцев и мобилизованных в преддверии Дня матери.
Ранее Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- Путин предложил учредить ежегодную премию для учёных и инженеров
- Шойгу обсудил с министром обороны Турции «курдскую» тему и зерновую сделку
- В Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили
- СМИ: Джонни Депп может сняться в шестой части «Пиратов Карибского моря»
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Оренбурге
- Россия остановит поставки в страны, присоединившиеся к ценовому потолку на нефть
- Захарова отреагировала на задержание двух российских граждан в Швеции
- Кремль: Путин проведет встречу с матерями участников спецоперации
- Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь
- Путин призвал к прорыву в развитии искусственного интеллекта
24 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru