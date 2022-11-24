Кремль: Путин проведет встречу с матерями участников спецоперации

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет встречу с родными участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля в своем официальном Telegram-канале.

Как уточняется, глава государства встретится с матерями контрактников, добровольцев и мобилизованных в преддверии Дня матери.

Ранее Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:МобилизацияВстречаПутинКремль
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