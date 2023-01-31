Песков: Путин не планирует поездку на «Уралвагонзавод»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует посетить «Уралвагонзавод», сообщает РИА Новости.
Он отметил, что совсем исключать такой поездки нельзя.
«Вы знаете Путина, он часто посещает достаточно, поэтому исключать этого нельзя, но сейчас в обозримом, так сказать, графике такого мероприятия нет», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что Путин в день 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве посетит Волгоградскую область, сообщает RT.
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