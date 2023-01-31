Песков: Путин не планирует поездку на «Уралвагонзавод»

Он отметил, что совсем исключать такой поездки нельзя.

«Вы знаете Путина, он часто посещает достаточно, поэтому исключать этого нельзя, но сейчас в обозримом, так сказать, графике такого мероприятия нет», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что Путин в день 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве посетит Волгоградскую область, сообщает RT.