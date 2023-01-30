Песков: Путин на этой неделе посетит Волгоград

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на текущей неделе Владимир Путин посетит Волгоград, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что появившаяся в СМИ информация о то, что глава государства может задержаться в городе на несколько дней, не соответствует действительности.

«Путин, действительно, посетит на этой неделе Волгоград, мы сообщим вам, когда. Речь идёт об однодневной поездке», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковВолгоград
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