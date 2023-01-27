Песков: переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается

Никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил в ходе брифинга в пятницу на соответствующий вопрос журналистов.