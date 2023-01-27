Песков: переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается

Никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил в ходе брифинга в пятницу на соответствующий вопрос журналистов.

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Председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин накануне заявил, что Волгоград следует переименовать в Сталинград. По его мнению, к Сталину это название отношения не имеет, а касается именно Сталинградской битвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: pixabay.com
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