Песков: прямая линия Владимира Путина пройдет до конца 2023 года

По его словам, предположительно она должна состояться до конца 2023 года.

Владимир Путин ежегодно отвечает на вопросы граждан и пытается разрешить различные ситуации, давая поручения тем или иным ведомствам. В последний раз прямая линия прошла 30 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что Кремль рассчитывает на проведение Путиным прямой линии в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

