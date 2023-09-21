Песков: прямая линия Владимира Путина пройдет до конца 2023 года
21 сентября 202315:48
Дата прямой линии президента РФ Владимира Путина пока не определена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, предположительно она должна состояться до конца 2023 года.
Владимир Путин ежегодно отвечает на вопросы граждан и пытается разрешить различные ситуации, давая поручения тем или иным ведомствам. В последний раз прямая линия прошла 30 июня 2021 года.
Ранее стало известно, что Кремль рассчитывает на проведение Путиным прямой линии в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru