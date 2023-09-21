Песков: прямая линия Владимира Путина пройдет до конца 2023 года

Дата прямой линии президента РФ Владимира Путина пока не определена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

СМИ: Прямую линию с Путиным планируют провести в ноябре-декабре

По его словам, предположительно она должна состояться до конца 2023 года.

Владимир Путин ежегодно отвечает на вопросы граждан и пытается разрешить различные ситуации, давая поручения тем или иным ведомствам. В последний раз прямая линия прошла 30 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что Кремль рассчитывает на проведение Путиным прямой линии в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Президент РФКремльПрямая Линия С Владимиром ПутинымПесков

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