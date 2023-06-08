СМИ: Прямую линию с Путиным планируют провести в ноябре-декабре
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным может пройти в конце текущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Предполагалось, что мероприятие с российским лидером пройдет раньше, возможно, летом, напоминает РИА ФАН.
«Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре»,— отметил источник в администрации президента.
По словам собеседника издания, следует дождаться определенности с ситуацией в зоне специальной военной операции, пишет Ura.ru. Кроме того, источник отметил, что желательно провести прямую линию до объявления президентских выборов: по закону они должны быть официально назначены в декабре.
Последняя прямая линия с Путиным прошла в 2021 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что мероприятие состоится в этом году, однако точных сроков его проведения нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru