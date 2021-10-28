Песков прокомментировал ситуацию с розыском обнародовавшего видео с пытками в тюремной больнице
Кремль не обладает информацией о причинах розыска гражданина Белоруссии Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей пыток в тюремной больнице (ОТБ-1) в Саратове. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Как отметил Песков, власти не намерены вмешиваться в разбирательство: заниматься им должны правоохранительные органы.
Ранее Савельева, объявленного в федеральный розыск, заочно арестовали на два месяца. Напомним, гражданин Белоруссии передал порталу gulagu.net видеозаписи издевательств над заключенными в больнице под Саратовом. После публикации роликов было возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Песков не исключил введения QR-кодов на транспорте
- Крым может стать первым «covid-free» регионом России
- Московских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности
- Кремль опроверг перезапуск компании по пропаганде вакцинирования
- Кафе и рестораны в Пензенской области приостановят работу в нерабочие дни
- Песков: Путину доложат о письме благотворителей по закону об иноагентах
- В Кремле высказались об обязательной вакцинации от COVID-19
- Песков прокомментировал ситуацию с розыском обнародовавшего видео с пытками в тюремной больнице
- Вирусолог предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели
- В России заканчивается жизненно важный препарат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru