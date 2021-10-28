Песков прокомментировал ситуацию с розыском обнародовавшего видео с пытками в тюремной больнице

Кремль не обладает информацией о причинах розыска гражданина Белоруссии Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей пыток в тюремной больнице (ОТБ-1) в Саратове. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Опубликовавшего видео с пытками заключенных под Саратовом заочно арестовали

Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Как отметил Песков, власти не намерены вмешиваться в разбирательство: заниматься им должны правоохранительные органы.

Ранее Савельева, объявленного в федеральный розыск, заочно арестовали на два месяца. Напомним, гражданин Белоруссии передал порталу gulagu.net видеозаписи издевательств над заключенными в больнице под Саратовом. После публикации роликов было возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗаключенныеДмитрий Песков
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