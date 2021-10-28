Опубликовавшего видео с пытками заключенных под Саратовом заочно арестовали
Подозреваемого в распространении видеозаписей пыток в тюремной больнице (ОТБ-1) в Саратове гражданина Белоруссии программиста Сергея Савельева заочно арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба саратовского Октябрьского районного суда.
В авторитете. Правозащитники требуют повышения статуса и независимости для расследования тюремных пыток
«Было вынесено постановление об избрании меры пресечения Савельеву в виде заключения под стражу на срок два месяца на момент его фактического задержания», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что против Савельева возбуждено дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации», отмечает RT.
Ранее портал gulagu.net опубликовал переданные Савельевым видеозаписи издевательств над заключенными, напоминает Ura.ru. Было возбуждено уголовное дело. Как сообщал сам программист, доступ к архивам тюремной больницы он получил, отбывая наказание в колонии и занимаясь там электронным документооборотом и видеозаписями. Министерство внутренних дел 23 октября объявило Савельева в федеральный розыск.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Вирусолог предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели
- В России заканчивается жизненно важный препарат
- Число пострадавших в ДТП с трамваями в Петербурге увеличилось до 16
- Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова обнаружен мертвым
- Россиян предупредили о штрафе за выгул опасных собак без намордника
- Китай попросил Россию почти вдвое увеличить поставки электроэнергии
- Стоимость газа в Европе упала ниже $1000 после заявления Путина
- СМИ: Хави согласился возглавить «Барселону»
- Опубликовавшего видео с пытками заключенных под Саратовом заочно арестовали
- Новые антирекорды: за сутки в России зарегистрировали 40 096 заражений COVID-19 и 1 159 смертей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru