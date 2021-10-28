Опубликовавшего видео с пытками заключенных под Саратовом заочно арестовали

Подозреваемого в распространении видеозаписей пыток в тюремной больнице (ОТБ-1) в Саратове гражданина Белоруссии программиста Сергея Савельева заочно арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба саратовского Октябрьского районного суда.

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«Было вынесено постановление об избрании меры пресечения Савельеву в виде заключения под стражу на срок два месяца на момент его фактического задержания», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что против Савельева возбуждено дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации», отмечает RT.

Ранее портал gulagu.net опубликовал переданные Савельевым видеозаписи издевательств над заключенными, напоминает Ura.ru. Было возбуждено уголовное дело. Как сообщал сам программист, доступ к архивам тюремной больницы он получил, отбывая наказание в колонии и занимаясь там электронным документооборотом и видеозаписями. Министерство внутренних дел 23 октября объявило Савельева в федеральный розыск.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ЗаключенныеСаратовСуд
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