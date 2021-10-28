Опубликовавшего видео с пытками заключенных под Саратовом заочно арестовали

«Было вынесено постановление об избрании меры пресечения Савельеву в виде заключения под стражу на срок два месяца на момент его фактического задержания», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что против Савельева возбуждено дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации», отмечает RT.

Ранее портал gulagu.net опубликовал переданные Савельевым видеозаписи издевательств над заключенными, напоминает Ura.ru. Было возбуждено уголовное дело. Как сообщал сам программист, доступ к архивам тюремной больницы он получил, отбывая наказание в колонии и занимаясь там электронным документооборотом и видеозаписями. Министерство внутренних дел 23 октября объявило Савельева в федеральный розыск.

