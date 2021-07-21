Песков прокомментировал ситуацию с производством вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По его словам, все производители вакцин и разработчики постоянно занимаются «наращиванием темпов производства», однако это «невозможно сделать сиюсекундно».

Отвечая на вопрос о неравной достипности препаратов Песков отметил, что «существует определённый график производств, график поставок и распределение по регионам».

Представитель Кремля добавил, что граждане, сделавшие первую прививку, через три недели должны получить второй компонент, поэтому они в приоритете.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы заявил, что столица получила вакцину «ЭпиВакКорона», однако поступивших объёмов хватит только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщает RT.

