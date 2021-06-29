Песков прокомментировал ситуацию с поддельными QR-кодами в столице

Ситуация с поддельными QR-кодами более чем заслуживает внимания, так как нарушители подвергают риску здоровье граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подделка документов, безусловно, является правонарушением, но беспокоит именно готовность правонарушителей подвергать риску здоровье сограждан.

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Песков отметил, что необходимо принять меры для борьбы с жуликами.

Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил ТАСС о 80-процентном снижении выручки столичных ресторанов в первый день вступления в силу новых ограничительных мер, связанных с COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусДмитрий Песков
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