Песков прокомментировал ситуацию с поддельными QR-кодами в столице

Ситуация с поддельными QR-кодами более чем заслуживает внимания, так как нарушители подвергают риску здоровье граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подделка документов, безусловно, является правонарушением, но беспокоит именно готовность правонарушителей подвергать риску здоровье сограждан.