Песков прокомментировал ситуацию с поддельными QR-кодами в столице
Ситуация с поддельными QR-кодами более чем заслуживает внимания, так как нарушители подвергают риску здоровье граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, подделка документов, безусловно, является правонарушением, но беспокоит именно готовность правонарушителей подвергать риску здоровье сограждан.
Песков отметил, что необходимо принять меры для борьбы с жуликами.
Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил ТАСС о 80-процентном снижении выручки столичных ресторанов в первый день вступления в силу новых ограничительных мер, связанных с COVID-19.
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