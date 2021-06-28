Песков прокомментировал рост спроса на прививки от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скачкообразный спрос на ПЦР-тесты привёл к увеличению нагрузки на лаборатории и медицинские учреждения, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что рост спроса на тесты и прививки связан со вспышкой коронавируса, которую «переживают во многих городах России».

«Это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечивать всех желающих. Эти усилия предпринимаются», - сказал Песков.

Ранее в правительстве Москвы заявили, что в столице закончилась вакцина «КовиВак», сообщает RT. В этой связи запись на прививку этим препаратом была приостановлена.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаКоронавирусДмитрий Песков
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