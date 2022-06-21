Песков прокомментировал продажу Муратовым нобелевской медали для помощи беженцам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любая помощь беженцам может только приветствоваться, сообщает РИА Новости.

Главред «Новой газеты» Муратов решил продать Нобелевскую медаль

Комментируя продажу Дмитрием Муратовым на аукционе Нобелевской медали он отметил, что прибывающим в Россию беженцам с Украины помогает очень много людей.

«Люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее медаль Нобелевской премии мира, принадлежащую главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, продали на аукционе в США за 103,5 млн долларов. По словам журналиста, все вырученные деньги передадут в ЮНИСЕФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Беженцы Из УкраиныАукционНобелевская Премия МираДмитрий Муратов
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