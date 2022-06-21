Песков прокомментировал продажу Муратовым нобелевской медали для помощи беженцам

Комментируя продажу Дмитрием Муратовым на аукционе Нобелевской медали он отметил, что прибывающим в Россию беженцам с Украины помогает очень много людей.

«Люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее медаль Нобелевской премии мира, принадлежащую главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, продали на аукционе в США за 103,5 млн долларов. По словам журналиста, все вырученные деньги передадут в ЮНИСЕФ, сообщает RT.

