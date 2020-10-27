Песков прокомментировал проблему с лекарствами для онкобольных
Правительство РФ работает над устранением проблемы, возникшей в сфере обеспечения лекарственными препаратами пациентов с онкозаболеваниями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает RT.
«Сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», - сказал Песков журналистам.
Во вторник на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского появилось открытое письмо властям России с призывом решить проблему дефицита лекарств для лечения онкологических болезней. В частности, в нем говорилось о критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов.
Еще год назад ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан заявил в интервью «Известиям», что смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, комментируя для НСН безрадостную перспективу, отметил, что виновата в сложившейся ситуации позиция Минздрава по определению начальной цены контракта.
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