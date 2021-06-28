Песков прокомментировал предложение о всеобщей обязательной вакцинации работников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении предложения об обязательной вакцинации в Кремле «никакая позиция не сформулирована», сообщает РИА Новости.

По его словам, данное предложение было направлено в правительство, а значит «какой-то ответ на это, ответ или позиция» должны быть сформированы именно в кабмине. Представитель Кремля добавил, что именно в правительстве «функционирует оперативный штаб».

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвали правительство РФ «принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», сообщает RT.