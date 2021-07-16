Песков прокомментировал отмену QR-кодов в Москве

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене QR-кодов для заведений общепита. Система контроля станет необязательной с 19 июля.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за ограничений в связи с COVID-19 многие заведения прекратили свою деятельность.

