Песков прокомментировал отмену QR-кодов в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отмену QR-кодов в Москве хорошим примером гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии. Об этом официальный представитель Кремля заявил РИА Новости.

QR или PR? Сергей Лукьяненко о новой московской реальности

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене QR-кодов для заведений общепита. Система контроля станет необязательной с 19 июля.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за ограничений в связи с COVID-19 многие заведения прекратили свою деятельность.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры