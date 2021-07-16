Песков прокомментировал отмену QR-кодов в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отмену QR-кодов в Москве хорошим примером гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии. Об этом официальный представитель Кремля заявил РИА Новости.
16 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене QR-кодов для заведений общепита. Система контроля станет необязательной с 19 июля.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за ограничений в связи с COVID-19 многие заведения прекратили свою деятельность.
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