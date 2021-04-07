Песков прокомментировал ограничения на использование Zoom в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Zoom Video Communications ограничить доступ к своей платформе российским госучреждениям и компания вызывает недоумение, сообщает РИА Новости.
«Можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые», — сказал представитель Кремля.
Комментируя решение сервиса Песков вспомнил народную мудрость, что «свято место пусто не бывает» и отметил, что пользователи Zoom теперь будут покупать другие услуги.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что у РФ есть собственная система видеоконференцсвязи «Сферум», сообщает RT. По его словам, теперь будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение.
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