Песков прокомментировал ограничения на использование Zoom в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Zoom Video Communications ограничить доступ к своей платформе российским госучреждениям и компания вызывает недоумение, сообщает РИА Новости.

«Можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые», — сказал представитель Кремля.

Комментируя решение сервиса Песков вспомнил народную мудрость, что «свято место пусто не бывает» и отметил, что пользователи Zoom теперь будут покупать другие услуги.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что у РФ есть собственная система видеоконференцсвязи «Сферум», сообщает RT. По его словам, теперь будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение.

