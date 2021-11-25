Песков прокомментировал недовольство россиян ограничениями из-за COVID-19

По его словам, таких граждан гораздо меньше, чем тех, которые хотят остаться живыми, а для этого и вводят различные меры.

«Чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся», - заключил представитель Кремля.

Ранее противники принудительной вакцинации от коронавируса и QR-кодов попытались прорваться в здание заксобрания Челябинской области, после чего устроили в фойе ЗСО стихийный митинг, сообщает Ura.ru.

