Песков прокомментировал недовольство россиян ограничениями из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, недовольные ковидными ограничениями, «есть и будут», сообщает РИА Новости.

Песков: В вопросе непопулярных ковидных мер Путин придерживается баланса

По его словам, таких граждан гораздо меньше, чем тех, которые хотят остаться живыми, а для этого и вводят различные меры.

«Чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся», - заключил представитель Кремля.

Ранее противники принудительной вакцинации от коронавируса и QR-кодов попытались прорваться в здание заксобрания Челябинской области, после чего устроили в фойе ЗСО стихийный митинг, сообщает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинРоссиянеДмитрий Песков
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