Песков прокомментировал идею введения паспортов вакцинации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о обсуждать введение в России единых паспортов вакцинации пока преждевременно, сообщает ТАСС.

Комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намерении Евросоюза создать электронные сертификаты вакцинации представитель Кремля отметил, что все нюансы данной инициативы «вряд ли проработаны и понятны».

«Подобная договоренность и подобное общее понимание в Евросоюзе - это, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать... будем самым тщательным образом отслеживать, насколько они будут касаться нас», - добавил Песков.

По его словам, если будут «вводиться какие-то документы», от которых будет «зависеть какое-то передвижение», то, это будет предметом «для будущих контактов с европейцами». Песков подчеркнул, что пока «никаких международных договоренностей нет и они вряд ли возможны».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в странах Евросоюза в течение трёх месяцев решат вопрос ввода электронных сертификатов вакцинации, сообщает Ura.ru. По её словам, они позволят возобновить поездки внутри Европы, а также станут основанием для въезда в ЕС из третьих стран.

