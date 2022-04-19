Песков прокомментировал идею изучения истории с первого класса школы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дети «интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые», сообщает ТАСС.
Комментируя идею Минпросвещения РФ ввести историческое образование с первого класса школы он отметил, что ведомство в праве принимать такие решения.
«Они реализуют свои полномочия», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса, сообщает RT.
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