Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписанный Владимиром Путиным закон о конфискации имущества за фейки об армии не имеет ничего общего с нормами, действовавшими в советское время, сообщает РИА Новости.
По его словам, высказывания какой-либо обеспокоенности в связи с новым закон в Кремле считают беспочвенными.
«Мы вместе с вами будем иметь возможность оценивать правоприменительную практику. Но априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным», - заключил Песков.
Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Конфискации подлежат средства, ценности, другое имущество, полученные после совершения преступления либо использованные в деятельности против безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru