Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки

По его словам, высказывания какой-либо обеспокоенности в связи с новым закон в Кремле считают беспочвенными.

«Мы вместе с вами будем иметь возможность оценивать правоприменительную практику. Но априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным», - заключил Песков.

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Конфискации подлежат средства, ценности, другое имущество, полученные после совершения преступления либо использованные в деятельности против безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».