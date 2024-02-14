Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписанный Владимиром Путиным закон о конфискации имущества за фейки об армии не имеет ничего общего с нормами, действовавшими в советское время, сообщает РИА Новости.

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По его словам, высказывания какой-либо обеспокоенности в связи с новым закон в Кремле считают беспочвенными.

«Мы вместе с вами будем иметь возможность оценивать правоприменительную практику. Но априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным», - заключил Песков.

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Конфискации подлежат средства, ценности, другое имущество, полученные после совершения преступления либо использованные в деятельности против безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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