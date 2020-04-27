Песков признался, что они «затарились» масками с Навкой заранее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что заранее приобрел в достаточном количестве медицинские маски и санитайзеры для личного пользования.



«Нам в Кремле выдают, но мы с женой и сами ещё в самом начале купили в аптеках и по интернету достаточно много масок. Что называется, затарились», - сказал он в интервью «АиФ».



Песков подчеркнул, что на тот момент он не обладал информацией о том, что маски и санитайзеры станут дефицитными товарами. По словам пресс-секретаря президента, он просто наблюдал за новостями из Китая и Европы, делая соответствующие выводы, передает «Свободная пресса».



Отметим, что в ходе того же интервью Песков предположил, что Россия выйдет на так называемое плато по заболеваемости коронавирусом к середине мая.

